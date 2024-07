Vlada iz zakonodajnega postopka umaknila predlog zakona o sodniških in tožilskih plačah RTV Slovenija Vlada je iz zakonodajnega postopka umaknila predlog zakona o sodniških in tožilskih plačah. Seznanila se je z dopolnilno odločbo k odločbi ustavnega sodišča o ureditvi sodniških plač, ki vpliva tudi na plačne razrede državnih tožilcev in funkcionarje.

