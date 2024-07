Atenska Akropola zaradi hude vročine znova zaprta Primorske novice V Grčiji so danes zaradi hude vročine med 12. in 17. uro zaprli vsa arheološka najdišča, tudi atensko Akropolo. Oblasti ob tem priporočajo prebivalcem, naj se v najbolj vročem delu dneva ne zadržujejo na prostem in delajo od doma. Vročinskemu valu ni videti konca, vse večja je tudi nevarnost požarov.

