Koprski policisti so včeraj ob 18.33 posredovali na enem od parkirišč pred trgovskim centrom v Kopru, od koder so bili obveščeni, da sta v močno pregretem vozilu zaprta dva otroka. Ker nista mogla odpreti avta, so gasilci razbili šipo in ju rešili. Otroka, stara 8 in 12 let, sta imela povišano telesno temperaturo, v avtomobilu pa so namerili 50 stopinj Celzija. Odpeljali so ju na pregled v SB Izol ...