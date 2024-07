Z Love Piran trkajo na vest obiskovalcev Primorske novice Puščanje pasjih iztrebkov na javnih površinah, nepravilno odlaganje odpadkov, metanje cigaretnih ogorkov v jaške, hranjenje divjih živali, glasno veseljačenje pozno v noč, opravljanje male potrebe na javnih krajih, prehitra vožnja skirojev, mopedov in motorjev v turističnih središčih so najbolj moteče razvade obiskovalcev Portoroža in Pirana, ki jim na Občini in v Okolju želijo narediti konec. Zato so si zamislili akcijo Love Piran.

