Otroka so iz razgretega črnega avta rešili v zadnjem trenutku Primorske novice Po kakšni minuti na prostem je njuna koža še vedno pekla visokih 39 stopinj, v avtu pa so pri tleh izmerili 48 stopinj. Koprski policisti in gasilci so v sredo popoldne iz razgretega črnega avta pred trgovskim središčem Park Center očitno v zadnjem trenutku rešili osemletnega dečka in dvanajstletno ...

