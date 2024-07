V Celju izbruhnil požar, uspešno so ga pogasili SiOL.net Požar, ki je zjutraj ob 4.20 izbruhnil na deponiji lesenih palet v Gajih pri Celju, je pogašen. Kot je za STA povedal poveljnik Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko, se trenutno izvaja gasilska straža in ohlajevanje pogorišča. Požar so gasile štiri gasilske enote, ki jim je požar uspelo hitro omejiti.

