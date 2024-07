Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se je na evropskem prvenstvu na Poljskem prebila vse do polfinala. V četrtfinalu so Slovenci po preobratu premagali gostitelje Poljake s 73:72. V boju za finale se bo v soboto pomerila z Belgijo, drugi polfinalni par je Grčija - Francija.



