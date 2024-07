V starosti 94 let je umrl ameriški komik in igralec Bob Newhart. Umrl je na svojem domu v Los Angelesu po nizu krajših bolezni, je sporočil njegov publicist. Znan je bil po televizijski seriji Veliki pokovci (The Big Bang Theory) in božičnem filmu Škrat, poročajo tuje tiskovne agencije. Rodil se je leta 1929. Preden je postal zabavljač, je deloval kot računovodja. Uveljavil se je kot stand up komi ...