V Ljubljani se vse začenja znova Sportal Nogometaši ljubljanske Olimpije in ajdovskega Primorja bodo danes zvečer ob 20.15 odprli novo, 34. sezono v 1. SNL. Naslov prvaka bo branilo Celje, ki bo tudi v novi sezoni med glavnimi kandidati za novo lovoriko. Celjani se bodo za uvod v nedeljo zvečer pomerili z Bravom, pred tem bo še derbi v Ljudskem vrtu med Mariborom in Domžalami. V soboto sledita še obračuna med Radomljami in Koprom ter Muro in Nafto.

