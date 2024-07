Dobimo se pred Škucem: gledališče in glasba se selita na ulico RTV Slovenija V Ljubljani se začenja festival Dobimo se pred Škucem, ki že 20 let vabi poletne obiskovalce mesta v stari del prestolnice. Tudi letos ohranja svoj koncept: popoldanski dogodki za otroke in mlade se zvečer prevesijo v koncerte in gledališke predstave.

