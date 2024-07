FOTO in VIDEO: Ptuj bo te dni prestolnica footgolfa, odvil se bo turnir I feel Slovenia Footgolf Open – Ptuj 2024 Lokalec.si V soboto in nedeljo, 20. in 21. 7., bo na ptujskem golf igrišču potekal turnir I feel Slovenia Footgolf Open – Ptuj 2024. Footgolf klub Ptuj in Footgolf zveza Slovenije sta v zadnjih petih letih tradicionalno organizatorja največjega slovenskega turnirja v footgolfu, ki se je v devetih letih razvil na sedmih slovenskih golf igriščih. Sedem slovenskih klubov skrbi za razvoj hibridnega športa, kater ...