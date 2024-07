Umrl znan slovenski kitarist in pevec Lokalec.si Pred dnevi je umrl znan slovenski kitarist in pevec Pavel Kavec. Deloval je v številnih zasedbah, imel pa je tudi svojo glasbeno šolo, kjer je svoje bogato znanje kitare delil med mlade, navajajo Slovenske novice. Po pisanju Dela so ga v četrtek pokopali na šentviškem pokopališču v Ljubljani v krogu družine in prijateljev.

