Junija izdanih največ gradbenih dovoljenj po lanskem septembru RTV Slovenija V juniju so upravne enote izdale 503 gradbena dovoljenja za stavbe. To je za 11 odstotkov več kot maja in največ po lanskem septembru.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Janez Janša

Tim Gajser

Luka Dončić

Boštjan Nachbar