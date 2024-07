“Modri zaslon smrti” – Globalni izpad IT-storitev je prizadel tudi različna podjetja v Sloveniji topnews.si Na tisoče naprav z operacijskim sistemom Windows po svetu se danes sooča s težavami ob zagonu, kar že vpliva na poslovanje bank, letališč, medijskih hiš in drugih podjetij, poročajo tuji mediji. Razlog za t. i. modri zaslon smrti naj bi bila pomanjkljiva posodobitev protivirusnega programa podjetja za kibernetsko varnost CrowdStrike. Global #Windows crashing all over […]...

Sorodno







































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Jože Pučnik

Matej Mohorič

Jernej Vrtovec