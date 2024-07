V Izraelu po novem na vojaško služenje tudi ultraortodoksni judje RTV Slovenija Približno 3000 ultraortodoksnim judom v starosti med 18 in 26 let bo izraelska vojska od nedelje do konca leta poslala obvestila o vpoklicu na služenje vojaškega roka, je napovedal obrambni minister Joav Galant.

Sorodno

Omenjeni Izrael Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Jože Pučnik

Primož Roglič

Jernej Vrtovec