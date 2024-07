Pariz 2024: papež poziva k olimpijskemu premirju Družina

Papež Frančišek je v poslanici pred začetkom olimpijskih iger v Parizu pozval k miru in edinosti. Kot je zapisal, naj bodo športne igre simbol bratskega sožitja in premagovanja razlik, vladajoče in svetovno skupnost pa je povabil, naj spoštujejo in spodbujajo ta olimpijski mir.