Oživitev zamrznjenega projekta: Sodelovanje Srbije in EU na krilih litija Dnevnik Srbija in EU sta podpisali namero o sklenitvi strateškega partnerstva pri proizvodnji baterij in električnih avtomobilov, ki bo temeljilo na bodočem rudniku litija v Srbiji. Zato je bil v Beogradu tudi nemški kancler.

