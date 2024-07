Na območju slovenske Istre v zadnjih dneh koprski policisti beležijo povečano število vlomov v stanovanja in hiše ter tudi v hotelske sobe, počitniške objekte in različne poslovne prostore. Policisti in kriminalisti intenzivno izvajajo nadzore območja in preiskujejo kazniva dejanja. Pozivajo pa zlasti turistične delavce, naj svoje goste opozarjajo na samozaščitno ravnanje. Turisti lahko največ nar ...