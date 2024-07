Srbska policija likvidirala morilca mejnega policista SiOL.net Srbska policija je ubila napadalca, ki je pri Loznici na zahodu Srbije v noči s srede na četrtek ubil policista, je sporočil minister za notranje zadeve Ivica Dačić. Napad na policista se je zgodil na kontrolni točki na meji z BiH, v njem pa je bil ranjen še en policist. Zaradi suma, da so pomagali napadalcu, so že v četrtek pridržali tri osebe.

