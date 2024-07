Protesti so se okrepili in sprevrgli v nasilje, ubitih 105 ljudi (FOTO) Slovenske novice Demonstracije so se v Bangladešu začele 1. julija kot protestne blokade cest in železnic, protestirajo pa predvsem študentje, ki zahtevajo odpravo sistema kvot pri zaposlovanju v javnem sektorju.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Jože Pučnik

Primož Roglič

Matej Mohorič