V Piranu ne mečite cigaretnih ogorkov v kanalizacijske jaške Dnevnik Javno podjetje Okolje Piran je začelo akcijo ozaveščanja obiskovalcev piranske občine o pravilnem obnašanju na destinaciji. Pripravili so letake in plakate s slikovnimi navodili o tem, kakšno je sprejemljivo vedenje v Piranu in okolici.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Primož Roglič

Aleš Zalar

Luka Mezgec