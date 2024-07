Trump v pogovoru z Zelenskim obljubil pogajanja za konec vojne v Ukrajini Primorske novice Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v petek opravil pogovor z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in mu obljubil, da bo v primeru zmage na novembrskih volitvah v ZDA končal vojno med Rusijo in Ukrajino. Dodal je, da si bo prizadeval za pogajanja med državama, ki bi vodila do miru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

