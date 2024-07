Akcija se bliža koncu, požar na Krasu je ukročen, pomagal tudi dež Dnevnik Gasilcem, ki so ponoči čistili in zalivali robove požarišča na Krasu, je na pomoč prišel še dež brez neviht in strel, tako da je ogenj dokončno ukročen.

Sorodno



































































Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Janez Janša

Zoran Janković

Luka Dončić