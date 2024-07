Zaposlovanje v javnem sektorju: nad skoraj 200 milijonov ljudi poslala vojsko SiOL.net V Bangladešu, ki ima več kot 170 milijonov prebivalcev, se tudi danes nadaljujejo protesti. In to kljub dejstvu, da je po vsej državi v veljavo stopila policijska ura, po ulicah mest pa patruljirajo vojaki. V prestolnici Daka so policisti streljali na protestnike, premierka Šejk Hasina pa je zaradi nasilja, v katerem je ta teden umrlo najmanj 115 ljudi, odpovedala pot v tujino.

