11 mrtvih v zrušenju mosta. Kitajska se spopada z močnim deževjem. RTV Slovenija Zaradi močnega dežja in poplav se je na severu Kitajske zrušil most, pri čemer je umrlo 11 ljudi, več kot 30 pa jih pogrešajo, so sporočili državni mediji.

