Hrvaška organizacija Center za ekonomsko izobraževanje (CEO) je v petek vladi in ministrstvu za obrambo v Zagrebu predala peticijo z več kot 5.000 podpisi proti ponovni uvedbi obveznega služenja vojaškega roka. Peticijo so podprli z ekonomskimi in pravnimi argumenti. Vlada se bo sedaj na peticijo morala odzvati, poročajo hrvaški mediji.