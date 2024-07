V policiji in vojski po vrnitvi z gašenja požara v Severni Makedoniji poudarili dobro sodelovanje RTV Slovenija Člani helikopterskih posadk Letalske policijske enote in Slovenske vojske so ob vrnitvi iz Severne Makedonije, kjer so pomagali pri obvladovanju obsežnih požarov, poudarili dobro sodelovanje med obema ekipama.

Sorodno