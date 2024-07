Ministrstvo za naravne vire in prostor je na javno razgrnjeni državni prostorski načrt za hitro cesto med Slovenj Gradcem in Dravogradom prejelo približno 70 dokumentov s pripombami in predlogi javnosti. Podala jih je tudi slovenjgraška občina, njeni občani pa so zaradi nestrinjanja s predlaganim načrtom zbrali več kot 1400 podpisov.