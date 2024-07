Slovo šestkratnega svetovnega prvaka Lokalec.si Šestkratni svetovni prvak v snookerju, Valižan Ray Reardon, je umrl po bitki z rakom, je potrdila njegova žena Carol. Reardon je bil star 91 let. Nekdanji rudar in policist je prevladoval v svetu snookerja v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Svet snookerja se mu je poklonil na družbenih omrežjih, vključno z nekaterimi največjimi legendami tega športa in zdajšnjimi zvezdniki. Pri vodstvu turn ...

