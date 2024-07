Celje: investicijska in vzdrževalna dela v osnovnih šolah SiOL.net Celjska občina je tudi to poletje in šolske počitnice izkoristila za obnovitvena, vzdrževalna in investicijska dela v osnovnih šolah. Največ del poteka na Osnovni šoli Lava, na I. osnovni šoli Celje, na Podružnični osnovni šoli Šmartno v Rožni dolini in na Osnovni šoli Glazija, so sporočili z občine.

