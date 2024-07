Vlomili v hišo v Mariboru: Oškodovani za 18 tisočakov Lokalec.si Patrulja PP Maribor II je 21. 7. 2024 v Mariboru opravila ogled kraja kaznivega dejanja vloma v hišo. Neznani storilec je pristopil do balkonskih vrat hiše, kjer je v okvir vrat zvrtal tri luknje, odprl vrata in vstopil v notranjost, kjer je pregledal vse prostore. Odtujil je 2.000,00 eurov gotovine in več kosov nakita. Lastnico je oškodoval za okoli 18.000,00 eur. Policisti bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so sporočili iz PU Maribor.

