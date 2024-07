Dostop do slapa Rinka nadzorujejo redarji, pot na Okrešelj ostaja zaprta RTV Slovenija Logarski dolini so vzpostavili dostopnost do parkirišča pod slapom Rinka, a po besedah županje Občine Solčava Katarine Prelesnik še ni mogoče govoriti o tem, da je cesta odprta v celoti, ker je del območja še zasut.

Sorodno











Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Matej Mohorič

Luka Mezgec

Janez Janša

Primož Roglič