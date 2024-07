Cerkev Marijinega rojstva na Trški gori je prvovrsten spomenik dolenjske baročne arhitekture in umetnosti. Kot krona na vrhu vinogradniške gorice pa je bila skozi čas tudi žrtev svoje lokacije – v njen zvonik je večkrat udarila strela. O prvem dogodku te vrste poroča Valvasor, ko piše, da je ok. leta 1687 strela udarila tako močno, da je z zvonika vrglo kamenje. Še huje je strela udarila ok. leta ...