Bangladeš: Ko službe v javnem sektorju zakuhajo upor Dnevnik Oblasti v Bangladešu skušajo umiriti upor študentov proti privilegijem pri zaposlovanju v javnem sektorju, kjer so dobre plače in druge ugodnosti. Sodeč po prvih odzivih pa se bodo demonstracije, ki so se sprevrgle v krvavo nasilje, nadaljevale.

