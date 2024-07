Vozil pijan, bilo je potrebno celo pridržanje do iztreznitve … Lokalec.si Policisti so imeli v Melincih postopek z voznikom osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,00 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozniku je bila zaradi vožnje pod vplivom alkohola nadaljnja vožnja prepovedana, začasno mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in odrejeno pridržanje do iztreznitve, zoper njega ...

