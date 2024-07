Inšpektorji za okolje so v letu 2023 pregledali 39 obratov manjšega in večjega tveganja za okolje Vlada RS Inšpektorji za okolje so v letu 2023 skupno pregledali 39 obratov, v katerih so prisotne nevarne snovi, ki lahko povzročijo nesrečo s posledicami za ljudi in okolje. Glede na vrste in količine nevarnih snovi se ti obrati uvrščajo med obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje. Inšpekcijski nadzori so bili opravljeni v 29 obratih večjega in 10 obratih manjšega tveganja za okolje.

