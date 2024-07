Čeprav so premierne Plazma Športne igre mladih v Sloveniji skoraj končane, so priprave na mednarodno regijsko tekmovanje že v polnem teku. Letos bo tekmovanje potekalo v Splitu, kjer bodo zmagovalci slovenskega dela brezplačno odpotovali med 19. in 24. avgustom 2024. Zaključek bo potekal v desetih različnih športnih kategorijah.



Več na Ekipa24.si