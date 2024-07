Ministrica Fajon komentirala odstop Bidna in nadaljnje odnose z ZDA N1 Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je komentirala odločitev aktualnega ameriškega predsednika Joeja Bidna, da odstopa od ponovne kandidature na predsedniških volitvah in kakšnih odnosov med ZDA in Slovenijo si nadeja po koncu ameriških volitev.

