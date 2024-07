Netanjahu / »Amerika in Izrael stojita skupaj danes, jutri in za vedno« Mladina Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes odpotoval v Washington, kjer naj bi se sestal s predsednikom Joejem Bidnom in nagovoril oba domova ameriškega kongresa. Še pred odhodom je poudaril trdnost zavezništva med Izraelom in ZDA. Hkrati je naznanil, da bo z Bidnom govoril tudi o tem, kako doseči cilje Izraela v vojni v Gazi.

Sorodno