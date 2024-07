Včeraj ob 22.30 so policisti prejeli obvestilo voznika, ki se je na avtocestnem priključku Škofije (Moretini) s svojim vozilom vključeval na hitro cesto proti Kopru, ko mu je nasproti pripeljal osebni avtomobil. Ta je nato obrnil in peljal v pravo smer, prijavitelj pa je zapeljal za njim, poročajo Primorske novice. Zatem so dobili še klic voznice, ki jim je povedala, da je peljala od Italije proti ...