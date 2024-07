Poklukar: Vračanje migrantov mora biti učinkovito in trajno SiOL.net Vračanje migrantov mora biti učinkovito in trajno, je danes na neformalnem zasedanju Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Budimpešti dejal notranji minister Boštjan Poklukar. Ob tem je Evropsko komisijo pozval k aktivnejši vključitvi in nudenju pomoči pri vračanju ne le državam Evropske unije, ampak tudi državam Zahodnega Balkana.

