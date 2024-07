Angelca Turnšek o partizanskem umoru očeta [3] Družina

1. decembra 1943 so komunistični morilci umorili Franca Turnška, organista in občinskega tajnika v Stranjah pri Kamniku ter trgovca Viktorja Prodnika iz Kregarjevega in Antona Sitarja iz Stahovice. 14. decembra 1943 so umorili Jožeta in Stanislavo Petek iz Podstudenca v Zgornji Črni ter Franceta in Marijo Lukan iz Zgornjih Stranj.

