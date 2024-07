Po grobi oceni neurje v občini Dravograd povzročilo za več kot dva milijona evrov škode, precej škode tudi v občini Muta Lokalec.si Neurje, ki se je v noči s petka na soboto zneslo nad območjem občine Dravograd, je po grobih ocenah povzročilo za več kot dva milijona evrov škode, je za STA povedal župan Dravograda Anton Preksavec. Precej škode je tudi na območju občine Muta, samo intervencijska dela so ocenjena na do 60.000 evrov, je STA povedala županja Angelca Mrak. Prizadeti občani in pristojne službe so danes nadaljevali z ...

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Matej Mohorič

Primož Roglič

Luka Mezgec