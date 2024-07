Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji, ki jo vodi Urška Kop in ima sedež v Občicah v občini Dolenjske Toplice, je pretekli teden na sedežu Društva Kočevarjev - staroselcev organizirala nemški poletni tabor. 15 otrok od 5. do 15. leta starosti se je učilo nemščino, dnevi pa so minevali z zanimivimi aktivnostmi in delavnicami, so sporočili organizatorji. Da je vse po ...