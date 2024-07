Ustvarjalci priljubljene ameriške animirane serije Simpsonovi (ang. The Simpsons) so znani tudi po svoji preroškosti, saj so se njihove napovedi že večkrat uresničile. Zdaj se zdi, da jim je podobno uspelo tudi s Kamalo Harris, ki se bo po umiku Joeja Bidna iz predsedniške tekme najverjetneje postavila ob rob republikanskemu kandidatu Donaldu Trumpu.