Poškodoval zapornice in električno napeljavo, povzročil oviran železniški promet Lokalec.si Včeraj zjutraj so bili mariborski policisti obveščeni o tem, da naj bi voznik tovornega vozila v okolici Poljčan poškodoval zapornice na cestno-železniškem prehodu in električno napeljavo, zaradi česar je bil oviran železniški promet. “Pri tem je nastala večja premoženjska škoda, po doslej znanih informacijah v višini vsaj 100.000 evrov,” so sporočili iz PU Maribor. Policisti PP Slovenska Bistric ...

