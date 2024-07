Piše: Slovenska karitas Obilne padavine so v soboto, 20. 7. 2024, povzročile poplave in zemeljski plaz na območju Kokre v občini Preddvor. Bilo je prizadetih 10 hiš s 15 prebivalci, med njimi so otroci in starejši. Družine same ne bodo zmogle odpraviti posledic in bodo potrebovale pomoč. Sodelavci Karitas so stopili v stik s prizadetimi gospodinjstvi. Slovenska Karitas začenja z prvo pomočjo priz ...