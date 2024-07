Predrznega tatu so občani zadržali do prihoda policije Dnevnik 22-letni tuji državljan je oškodovanki na mestnem avtobusu odtujil nekaj sto evrov gotovine. Oškodovanka je opazila tatvino in skupaj z drugimi potniki domnevnega storilca pridržala do prihoda policistov.

