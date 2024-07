Otroka ušla iz vrtca, starši so ju uro kasneje našli več kilometrov stran 24ur.com Skoraj eno uro so iskali otroka, ki sta pobegnila skozi odklenjena vrata enega od vrtcev na območju Policijske uprave Maribor. Kot so nam potrdili policisti, so otroka pogrešili nekaj minut po 9. uri zjutraj, Policija pa je bila o izginotju obveščena okoli 9.50. V tem času so skušali otroka zaposleni v vrtcu najti sami. Dečka je sicer le nekaj minut kasneje več kilometrov stran od vrtca našel ede...

Sorodno





Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Primož Roglič

Matej Mohorič

Luka Mezgec