Po pokolu odšel na pivo: 'Pusti me, zdaj sem ubil osem ljudi' 24ur.com Malo pred deseto zjutraj je prišel v gostinski lokal, naročil pijačo zase in za vse ostale goste, potem pa dejal, da ga čaka nek opravek. Odšel je in se kmalu vrnil, v rokah pa držal pištolo. O umirjeni reakciji dolgoletne natakarice danes govori vsa Hrvaška, saj bi se krvavi dan v Daruvarju lahko končal še bolj tragično, če bi tudi njo zajela panika. Ostalim gostom je tiho naročila, naj oddidejo...

Sorodno



Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Primož Roglič

Matej Mohorič

Luka Mezgec